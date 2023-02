VIDEO | Blanca tifa Samp o Genoa? Il divertente siparietto con Maurizio Lastrico

Per che squadra tifa Blanca, la detective ipovedente protagonista dell'omonima serie tv ambientata a Genova? Se lo è chiesto l'attore genovese Maurizio Lastrico, amico della star Maria Chiara Giannetta e collega in "Don Matteo".

In un divertente video pubblicato sull'account Instagram di lei, Giannetta inizia: "Mauri, ce l'hai con me. Qual è il problema? È per quella foto...".

Lui minimizza, ma fa l'offeso: "Puoi fare le foto con la maglia che vuoi. Non c'è niente da spiegare, se ti piace essere sampdoriana a me... Puoi essere quello che vuoi". E cerca ti chiudere il video, ma lei insiste: "Mauri, sono 10 giorni che io sono in crisi di identità, io non sono doriana, è Blanca. Non sono io!". La reazione di lui? "Come, hai la maglia della Sampdoria e non sei doriana, sì, vabbè, ciao".

Alla fine lei riesce a rassicurarlo: "È Blanca che è doriana, è che 'mi disegnano così' (citando una famosa frase del film 'Chi ha incastrato Roger Rabbit')". Insomma, alla fine, per convincere Lastrico, si toglie la giacca e sfoggia la maglia del Genoa: "Ma sei una dei nostri - grida lui abbracciandola - sei della curva, ora ti riconosco". Per poi concludere il siparietto in genovese: "Amici genoani, questa qui è di Foggia non sa neanche cos'è il pallone, però un grande bacio a tutti. Ora puoi girare in via XX Settembre". E lei aggiunge: "E sempre forza Foggia!".

I due colleghi sono amici da tempo e nella scorsa edizione del Festival di Sanremo si erano esibiti in un divertente sketch su una storia d'amore cantata con i versi delle canzoni più celebri.