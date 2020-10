VIDEO | Gazebo su un albero a Marassi, ci pensano i vigili del fuoco

Fra i vari interventi che hanno visto protagonistii vigili del fuoco dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta su Genova fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, ce n'è stato anche uno a Marassi per un gazebo, portato via dalla furia del vento e finito su un albero in via Bertuccioni.

I vigili del fuoco hanno assicurato l'oggetto pericolante alla cabina dell'autogrù, lo hanno liberato dai rami e poi calato a terra in sicurezza, davanti agli sguardi incuriositi dei presenti (video realizzato da Vale Gelove Multari).