VIDEO | Demolizione dighe Begato, Bucci: "Addio all'idea di 'ghetto'"

"Oggi è una giornata storica per la città di Genova - dice il sindaco Marco Bucci -. E' con grande emozione che assistiamo alle ultimissime demolizioni della Diga di Begato. Un concetto di edilizia che non deve più esistere e che, con oggi, cancelliamo del tutto. Diciamo quindi addio all'idea di "ghetto", andando a sanare una ferita sociale oltreché estetica e urbanistica. Un taglio netto con il passato che ci permette di ridare dignità non solo al territorio ma anche, e soprattutto, alle persone. Si tratta di un vero e proprio cambio di rotta nell'ambito dell'edilizia sociale, verso un nuovo quartiere con più servizi e una maggiore qualità di vita. Non ci fermiamo qui: vogliamo che in ogni zona di Genova coesistano abitazioni, uffici, servizi e negozi. La data di oggi resterà scritta nei libri di storia dell'urbanistica della nostra città".