VIDEO | Bassetti contro la serie tv "Mare fuori": "Che messaggio diamo ai nostri ragazzi?"

"È giusto che ci siano ragazzi che vogliono vivere come i personaggi di 'Mare fuori', che si vestono e si pettinano come loro, che si comportano come se fossero i loro idoli?". È questa la domanda che si pone Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Durante il weekend lungo di Pasqua, il medico ha visto alcune puntate della serie tv Rai, che sta avendo uno enorme successo soprattutto tra i giovanissimi, e che parla delle vicende di alcuni ragazzi nell'istituto di pena minorile di Napoli. E adesso, Bassetti, si chiede quale messaggio lasci agli adolescenti 'Mare fuori', finanziato e trasmesso dalla rete pubblica.

"La serie tv mi è anche piaciuta, come può piacere a un adulto che ha la testa per distinguere una fiction dalla realtà - commenta Bassetti in un video postato sul suo profilo Instagram (che riportiamo in questo articolo) -. Pensate a quali messaggi stiamo dando i ragazzi dopo la politica di averli tenuti a casa per due anni dalle scuole con la dad e tutti i problemi psicologici che si sono portati dietro, anche di violenza. Con i soldi pubblici è stata fatta una serie tv che dà ai nostri giovani il messaggio che un carcere minorile possa essere un luogo idilliaco, dove ci sono ragazzi che non dovrebbero rappresentare l'esempio: si parla di camorra, persone che sparano ad altre, spacciano droga, si tagliano. È giusto dare ai ragazzi questo tipo di messaggio? Non mi ci riconosco e non voglio che i miei figli e gli altri ragazzi crescano con questo".

Bassetti conclude consigliando un profondo esame di coscienza alla Rai. Ma di cosa parla esattamente 'Mare fuori', che dopo il successo in Rai è stata trasmessa anche su Netflix, diventando una delle serie tv più apprezzate e viste dal pubblico di giovanissimi italiani? La fiction racconta delle storie, dei sogni, del coraggio e della voglia di riscatto di un gruppo di giovani detenuti in un carcere minorile a picco sul mare. Tutti i ragazzi hanno storie difficili: alcuni provengono da famiglie criminali e non hanno alcuna intenzione di cambiare vita; altri, pur essendo cresciuti in ambienti criminali, con fatica vogliono distaccarsene per vivere onestamente; alcuni provengono da un ambiente familiare disfunzionale, rimanendo così abbandonati a se stessi; altri hanno commesso errori perché esasperati dai soprusi degli adulti; alcuni sono stati arrestati per crimini non commessi; altri ancora, nati in famiglie oneste, hanno subito il fascino del cosiddetto "sistema" e l'illusione dell'agiatezza che esso garantirebbe, lasciandosi trasportare e influenzare dalle cattive compagnie. La storia si incentra in particolare sulle vicende di Carmine, ragazzo cresciuto in una famiglia camorrista che però vorrebbe vivere onestamente, ma che per difendere la propria fidanzata commette un crimine, e di Filippo, promettente pianista proveniente da una famiglia agiata che, per uno stupido gioco, causa seppur involontariamente la morte di un amico. Intorno a loro, si sviluppano le vicende di tutti gli altri personaggi.

A cercare di far capire ai ragazzi che è possibile cambiare radicalmente strada e vivere onestamente ci sono la direttrice dell'istituto Paola Vinci, il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito, l'educatore Beppe Romano e le guardie. Ciascuno di loro, a proprio modo anche grazie alle proprie esperienze in campo sia lavorativo che personale, cerca di dimostrare e si impegna far capire ai detenuti che una via diversa è sempre possibile.