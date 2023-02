VIDEO | Sanremo, Bassetti sulla canzone di Madame: "Sembra dedicata ai vaccini"

Seconda serata per le esibizioni del Festival di Sanremo: ieri sera, tra i big in gara, ha cantato anche Madame con "Il bene nel male" e la canzone è piaciuta, a giudicare dal fatto che ha raggiunto la terza posizione nella classifica della sala stampa, preceduta solo da Marco Mengoni e il duo di Colapesce e Di Martino.

Madame e la bufera sui green pass falsi

La canzone è piaciuta anche a Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, tanto che ha pubblicato un video con un commento su Instagram, che riportiamo in questo articolo. Ma come mai questo interesse in particolare sul testo della canzone di Madame? Perché la giovane cantautrice, a inizio anno, era stata al centro di una bufera generata da un'inchiesta sui green pass falsi: la cantante, alla fine, si era sfogata su Instagram raccontando la sua vicenda personale e quella della sua famiglia, spiegando come i suoi genitori fossero contrari al vaccino contro il covid, ma poi lei - dopo essersi informata - si è convinta a fare "tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri", raccogliendo il plauso, tra gli altri, proprio di Bassetti.

Bassetti: "La canzone sembra dedicata al bene del vaccino nel male del covid"

Dopo l'esibizione di Sanremo di ieri sera, Bassetti è tornato a parlare di Madame in un video pubblicato su Instagram, armato di felpa del Grifone e tanta ironia: "Sono qui ad applaudirla a Sanremo, e soprattutto leggo il testo della sua canzone che si intitola 'Il bene nel male', sembra dedicata al vaccino. Il bene del vaccino nel male del covid. Nella canzone ci sono vari passaggi che ho visto proprio come una dedica alla sua posizione iniziale contro la vaccinazione, tipo sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita".

A parte questa introduzione scherzosa, l'esperto si fa poi serio e dichiara: "Madame ha commesso un errore, dopodiché siamo tutti ad applaudirla, certo che se spendesse una parola in più sulle vaccinazioni saremmo tutti molto più contenti. In bocca al lupo a lei e a tutti i cantanti in gara".

Il testo della canzone di Madame

Ecco il testo de "Il bene nel male":