VIDEO | Genova colorata di rossoblù, bandierine in ogni dove

Bandierine a perdita d'occhio. Così si è svegliata Genova giovedì 18 maggio 2023. I colori del Genoa sventolano da San Nicola in circonvallazione a monte al centro per via delle innumerevoli bandierine che sono state posizionate nella notte dai tifosi.

Le bandierine rossoblu colorano tutta piazza Corvetto, via Assarotti, via Bertani e salgono verso la circonvallazione a monte dove sono spuntate tra l'altro anche in corso Solferino, corso Firenze e corso Magenta in vista dell'ultima partita di campionato di serie B, che venerdì vedrà il Genoa opposto al Bari (qui le probabili formazioni), terza forza della serie cadetta.

Insomma tutto pronto per la festa, con tanto di tradizionale funerale per la squadra che retrocede, in questo caso la Sampdoria. Lo scorso anno il rito si era tenuto a parti invertite e ora i tifosi del Grifone non intendono certo lasciarsi sfuggire l'occasione di proseguire una tradizione di lungo corso per entrambe le sponde calcistiche di Genova.

Copyright 2023 Citynews