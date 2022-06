VIDEO | I bimbi del BicibuSauro inaugurano la nuova ciclabile di corso Italia

Sono stati i bambini del BicibuSauro a inaugurare il primo lotto della nuova pista ciclabile di corso Italia: la partenza alle 7,50 del mattino di mercoledì 8 giugno da piazza Paolo Da Novi, e poi i piccoli ciclisti hanno percorso per primi la lingua di asfalto dedicata alla mobilità dolce. All'arrivo, borracce per tutti consegnate dal direttore sportivo della Drone Hopper-Androni Giocattoli, Gianni Ellena.

Per i piccoli pionieri dello scuolabus a pedali della scuola Nazario Sauro è un nuovo, incredibile evento che testimonia la rivoluzione dolce che stanno portando avanti sia grazie alla scuola che all’intervento dell’associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto che non ha mai smesso di supportare i genitori che hanno messo in piedi questa iniziativa.

Credits video: Eugenio Pagano