VIDEO| Corruzione, il legale di Toti: "Chiederemo di incontrare persone legate al mondo della politica"

"Chiederemo di incontrare diverse persone che sono legate al mondo della politica, saranno persone scelte secondo i vari ruoli che rivestono, così da poter dare la possibilità di ricostruire il quadro attuale della situazione". Così Stefano Savi che questa mattina ha presentato istanza alla gip Paola Faggioni per chiedere che Giovanni Toti incontri alcuni esponenti della sua maggioranza dai domiciliari, dove si trova dalo 7 luglio.





Si tratterebbe di cinque, sei incontri con leader locali e nazionali, partendo dai primi. Non è chiaro se gli incontri avverrebbero in presenza o a distanza. "Lasciamo che sia il magistrato a decidere", commenta Savi che nei prossimi giorni depositerà il ricorso al Riesame dopo che la gip lo scorso venerdì aveva negato un'altra istanza, quella sulla richiesta di revoca dei domiciliari.

Savi prima di entrare in tribunale ha ribadito che non è al vaglio l'ipotesi dimissioni. È probabile che Toti chiederà di incontrare il presidente ad interim Alessandro Piana, il capogruppo della Lista Toti in Regione Alessandro Bozzano, il leader di 'Noi Moderati' Maurizio Lupi e i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia Matteo Rosso, Edoardo Rixi e Carlo Bagnasco. Al vaglio anche l'ipotesi di sentire la deputata Ilaria Cavo, che però è stata sentita dai magistrati come persona informata sui fatti. Non dovrebbe essere nell'elenco la premier Giorgia Meloni.