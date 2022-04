VIDEO | Oca rischia di finire in autostrada, salvata dai volontari del Cras

Come un giocoliere in bilico sul muretto di contenimento, un'oca passeggiava avanti e indietro rischiando di finire investita in autostrada.

Dalla segnalazione via social alla mobilitazione dei volontari del Centro recupero animali selvatici di Campomorone, il passo è stato breve: Gian Lorenzo Termanini e Camilla Ravelli questa mattina, martedì 5 aprile, dopo aver ottenuto il permesso dalla polizia stradale, sono stati accompagnati dagli uomini di Aster all'altezza dello svincolo con Genova Aeroporto proprio all'ingresso della galleria Colombara in A10.

Il pennuto, dopo un'iniziale resistenza, è stato messo in salvo e portato al Cras dove si cercherà di risalire al proprietario e sarà restituito solo in caso della presenza di un recinto che garantisca l'incolumità dell'animale.

Proprio nei giorni scorsi Regione Liguria ha diffuso la notizia dell'accordo con Autostrade per implementare le reti di protezione al fine di evitare l'incursione, in particolare dei cinghiali per la peste suina, ma in generale di tutti i selvatici o a volte animali domestici che finiscono nel traffico a scorrimento veloce.