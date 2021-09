VIDEO | Auto travolge ciclisti a pochi metri dal traguardo

Incredibile quanto accaduto domenica 12 settembre 2021 a Carcare, dove un'auto è sbucata all'iprovviso nel mezzo di una gara ciclistica, travolgendo cinque atleti. Il ventenne alla guida di una Fiat Panda non ha rispettato il divieto di accesso in via Barrili, luogo dell'arrivo della Granfondo Alpi Liguri e ha investito cinque corridori, che stavano per tagliare il traguardo.

Due sono rimasti gravemente feriti. Il ventenne si trova sotto shock per l'accaduto. Il padre del giovane alla guida ha difeso il figlio, dicendo che non c'era alcun cartello o fettuccia a segnalare la gara, dunque il giovane, uscendo dal cancello di con l'auto, non avrebbe avuto modo di accorgersi del passaggio dei corridori.

Per gli organizzatori, erano stati attivati tutti i protocolli previsti per una corsa ciclistica. Se, nel corso delle indagini, emergesse la responsabilità del giovane, questi rischia una denuncia per lesioni colpose.