VIDEO | Autista Amt fa manovra col bus e resta con il volante in mano

Un autista Amt si è ritrovato senza poter controllare l'autobus che stava guidando a seguito dell'improvvisa rottura del piantone dello sterzo. In altre parole, dopo una manovra, gli è rimasto il volante in mano.

Da quanto si apprende l'autista, che per fortuna era arrivato al capolinea, è riuscito a fermare l'autobus in tempo e senza conseguenze per se stesso, i passeggeri a bordo e per i pedoni alla fermata.

L'incidente è avvenuto su un autobus della linea 82 che serve il quartiere di Quezzi, ora i sindacati chiedono manutenzioni interne e più efficaci. "Ribadiamo che non puntiamo il dito sull'amministrazione che sta facendo molto per Genova - commenta Roberto Piccardo, segretario generale di Ugl-Fna - Lo puntiamo invece sui vertici Amt per le molte scelte fatte e per la gestione. Abbiamo appreso che finalmente hanno concordato con noi la necessità di internalizzare la manutenzione perché i nostri operai hanno l'esperienza necessaria, non possiamo dire lo stesso per le ditte esterne e questi accadimenti ci danno ragione. Il volante sembra essere un difetto di fabbrica, resta il fatto che è nuovamente andata bene. Il 18 faremo sciopero per tante motivazioni, in primis la sicurezza a 360 gradi".