Mentre la squadra guidata da Paolo Repetto e Manuela Compagnoni era sull'aereo, nei giorni scorsi, il comandante ha preso la parola per quella che sembrava una comunicazione di routine: "A parte i temporali che vedete sulla nostra sinistra nell'aera nord di Roma, il cielo è poco nuvoloso e la temperatura è di 25 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona permanenza e vorrei fare un 'in bocca al lupo' alla squadra di volley che sta andando a disputare le finali nazionali. Brave ragazze". L'annuncio è stato seguito da un applauso di personale e passeggeri, e dalle grida emozionate delle pallavoliste.

Un augurio inaspettato ma sicuramente gradito, quello arrivato alle giovani pallavoliste del CogoValle direttamente dal comandante del volo che le ha portate verso Catania per i campionati nazionali di volley femminile under 16.

VIDEO | Sorpresa in volo: gli auguri del comandante alle pallavoliste in viaggio per i nazionali under 16