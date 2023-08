Struppa: "Nessuno si ferma per far attraversare sulle strisce, ci va un semaforo"

Una cittadina residente in Valbisagno ci ha taggati su Instagram in una video segnalazione sulla situazione del traffico in via Struppa - all'altezza di via Ligorna - con le auto che non si fermano per permettere ai pedoni di attraversare sulle strisce.

"Se uno deve passare sulle strisce - dice - auto e moto non si fermano, vanno dritte, c'è bisogno che in questa zona venga installato un semaforo, perché una persona disgraziatamente può anche essere investita".