VIDEO | Assembramento in piazza Matteotti, le forze dell'ordine non intervengono

Dal video non si vede con chiarezza, ma alcuni dei giovani davanti all'ingresso di palazzo Ducale non indossavano i dispositivi di protezione individuale, o perlomeno non li avevano a coprire naso e bocca, come si dovrebbe.

Le immagini sono state girate intorno alle ore 20 di sabato 6 marzo 2021. La questura, contattata la mattina successiva, non ha riferito di sanzioni inferte nella circostanza. Unica situazione critica sabato sera nel centro storico, dove 19 giovani sono stati sorpresi a fare festa presso un affitta camere nel centro storico.

Copyright 2021 Citynews