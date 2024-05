VIDEO | Corruzione, legale Toti: "Agito sempre nell'interesse pubblico"

La "tutela degli interessi pubblici, del territorio, e non privati" è il faro che ha sempre guidato l'operato del governatore Giovanni Toti. Tuttavia, questi obiettivi, "sono stati perseguiti anche attraverso forme che hanno potuto indurre a equivoci, ma che, in realtà, non hanno mai sconfinato in nulla di illecito". A dirlo è l'avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un video diffuso dallo staff del governatore, che da ieri è agli arresti domiciliari. Savi ha incontrato oggi Toti, nella sua residenza di Ameglia.





"Un incontro di lavoro - spiega - il presidente è ben determinato a esaminare e approfondire gli atti per presentare una difesa che spieghi come tutto quello che è contenuto negli atti e i fatti richiamati siano da interpretare differentemente, alla luce della politica che ha sempre seguito, lui e la Regione, di tutela esclusivamente degli interessi pubblici, del territorio, e non privati". Il legale, infine, conferma l'interrogatorio di garanzia fissato dal gip per venerdì 10 alle 14, in Tribunale a Genova. "Nel frattempo stiamo esaminando tutti i dati processuali",