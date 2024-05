VIDEO | Arresto Toti e inchiesta corruzione, la gag dei Pirati dei Caruggi

Anche i Pirati dei Caruggi, dopo Crozza e Luca e Paolo, prendono di mira l'inchiesta corruzione in Liguria per uno dei loro sketch. Il popolare quartetto comico composto da Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino ha dedicato un "reel" sui social al caso, anche per promuovere il loro spettacolo "Pensati ligure" il 22 e 23 maggio al Politeama.

Non è la prima volta che i quattro prendono spunto da argomenti di stretta attualità per i loro siparietti: in questo, fingono di farsi un selfie davanti a uno yacht, poi si chiedono se "Aldo" c'è. "Aldo (il riferimento a Spinelli è chiaro, ndr) ci ha invitati, dev'essere in barca" risponde Ceccon.

"Piuttosto, ragazzi, Giova viene o non viene?" chiede Balbontin. "Giova secondo me rimane a casa" è la risposta di Fabrizio Casalino. E Paolo Emilio? "No, non ce la fa sicuramente, è presissimo" ribatte Balbontin. Ma non è che poi alla fine i quattro "pirati" si ritroveranno da soli a Montecarlo, e toccherà a loro pagare? "No no - dice Ceccon - ho letto che ha sempre offerto Aldo".