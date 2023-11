VIDEO | Ristorante devastato dalla mareggiata: "Siamo qui da un anno, ora dobbiamo rifare tutto"

Dove fino a ieri sera c'erano tavolini e sedie, questa mattina ci sono vetro rotti, acqua e tanta sabbia: la mareggiata di venerdì 3 novembre ad Arenzano non ha risparmiato il ristorante "La Cambusa", nel tratto di lungomare maggiormente flagellato dalle onde. Il mare ha sfondato le vetrate, entrando in sala e allagando tutto.

Video IG@welcometofavelas

Il ristorante pizzeria è stato inaugurato neanche un anno fa, e adesso per i titolari è tutto da rifare. Stivali, scope, stracci e magone: dopo aver sgombrato sala e dehors con l'aiuto di alcuni arenzanesi generosi - tra cui i gestori dei bagni Maddalena che erano stati travolti e pesantemente danneggiati dalla mareggiata del 2018 - inizierà la conta dei danni e si vedrà quel che si è riusciti a salvare.

Le onde, in quel tratto di lungomare, hanno fatto crollare un muretto e ora invadono direttamente la strada: e a lottare per la propria attività non sono solo i titolari de "La Cambusa": in zona c'è anche un distributore Esso con meccanico, il negozio per animali "L'Arca di Noè" e altre attività. Insieme alla protezione civile, i titolari non hanno potuto fare altro che cercare di spingere l'acqua il più possibile verso i tombini.

Non manca, in tutto ciò, chi rischia la propria sicurezza e sfida i divieti mettendosi a fare jogging tra le persone intente ad affrontare l'emergenza, come si può vedere nel video sotto. Tanti anche i curiosi che si avvicinano per fare foto e video. Pochi, però, quelli che decidono di aiutare. "Non avremmo disdegnato più solidarietà da parte dei curiosi che passano, si fermano, guardano, fanno foto e se ne vanno - fa notare il meccanico -. Basterebbe anche una parola di conforto".

