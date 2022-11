VIDEO | Ucciso da una freccia: l'applauso e il rum per l'ultimo saluto a Javier

Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Javier Alfredo Romero Miranda all'entrata della chiesa di Santa Caterina di Portoria a Genova nel giorno del suo funerale.

Il 41enne peruviano è stato ucciso nella notte tre martedì 2 e mercoledì 3 novembre da una freccia scoccata dal maestro d'ascia Evaristo Scalco nel centro storico. Alla fine della cerimonia gli amici e i parenti si sono stretti intorno alla bara di Javier coperta con la bandiera del Perù e con la maglia della sua squadra del cuore, l'Alianza Lima.

Per salutare la vittima gli amici hanno aperto una bottiglia di rum e brindato simbolicamente come estremo saluto al grido di "Justicia". Una componente della comunità si è rivolta alla stampa per spiegare che "non sono un popolo ubriacone ma persone che chiedono giustizia perché nessuno può morire così".