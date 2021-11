VIDEO | Al San Martino arriva 'Surgery Tracker', un'app per seguire interventi

Ha preso il via all'ospedale Policlinico San Martino la sperimentazione di 'Surgery Tracker', una web application, sviluppata in collaborazione con Liguria Digitale, che consentirà ai familiari dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico di conoscere, in tempo reale e da remoto, utilizzando il proprio smartphone, le diverse fasi dell'intervento.

Come funziona: l'accesso all'applicazione è consentito esclusivamente tramite l'inserimento di un codice identificativo. Il codice viene fornito soltanto al paziente, che può, a sua volta, decidere di comunicarlo a terzi, come, per esempio, i propri familiari. Dopo aver inserito il pin all'interno dell'apposita maschera di accesso, si accederà ad una schermata contenente un elenco progressivo di tutte le fasi di sala operatoria, che consentiranno un monitoraggio puntuale del paziente dal suo ingresso sino all'uscita dalla sala.

Il monitoraggio sarà disponibile dalle 24 ore precedenti l'intervento chirurgico sino alle 24 ore successive l'uscita del paziente dalla sala operatoria, termine oltre il quale tutte le informazioni non risulteranno più visibili.

Obiettivo dell'applicazione è non solo fornire informazioni in maniera tempestiva, ma anche consentire una riduzione dello stress correlato all'impossibilità di accedere alla sala operatoria, potendo seguire, anche a distanza, le diverse fasi del percorso operatorio.