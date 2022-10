VIDEO | Ansaldo, la lettera di Cdp: "Valutiamo la ricapitalizzazione". La gioia dei lavoratori

Di seguito la lettera di Cassa depositi e prestiti in cui si parla di ricapitalizzazione di Ansaldo Energia, arrivata dopo una giornata di proteste da parte dei lavoratori, culminata con l'occupazione dell'aeroporto di Genova.

Soddisfazione da parte dei lavoratori di Ansaldo che sono riusciti in questo modo a strappare un “pareggio” a Cdp che per la prima volta ha inserito la parola ricapitalizzazione negli accordi. Verso le 18 il corteo è stato sciolto e gli operai - dopo aver applaudito ed essersi lasciati andare al coro "la gente come noi non molla mai" - sono tornati in fabbrica. L'aeroporto ha ripreso l'attività.

Ecco la lettera di Cdp: