VIDEO | Come stanno gli animali al circo Magascar in piazzale Kennedy

Per l'addestratore Massimiliano Martini sono parte della famiglia, per gli animalisti dovrebbero essere salvati e portati in un santuario dove trascorrere il resto dei loro giorni. Come stanno gli animali del circo Madagascr Orfei fino al 25 aprile in piazzale Kennedy?

Intanto quest'anno, per via dei lavori del Waterfront, hanno un terzo dello spazio in meno e sono dunque rinchiusi in recinti molto più piccoli del solito. Durante il giorno sono accuditi dalla famiglia circense che da anni li porta con sè in giro per l'Italia. Sono circa sessanta e alcuni con loro da oltre 50. Come Baby, l'elefantessa indiana di 55 anni cresciuta insieme a Martini che ha ereditato il mestriere dai genitori. "E' come mia sorella - dice - viviamo in simbiosi grazie a lei mi sono appassionato al mondo degli animali". Massimiliano è l'addestratore di quelli esotici, come la giraffa Rocco e un ippopotamo. "Sono tutti nati in cattività - continua Martini - In pista si ha un contatto amorevole con una carezza, un abbraccio, un bacio, non esiste più la tigre che salta nel fuoco o l'orso ballerino, come dicono gli animalisti quando vengono a protestare".

Animalisti che non hanno mancato l'appuntamento venerdì pomeriggio in concomitanza con il primo spettacolo. Ordinati, schierati dall'altra parte della strada come ordinato dalla digos hanno esposto i loro cartelli e fatto sentire la propria voce: "Siamo in piazza per chiedere che finalmente nei circhi non si utilizzino più animali purtroppo la legge è stata rinviata ancora una volta e noi siamo tornati a protestare - spiega Fabio Dolia, portavoce degli Animalisti genovesi - non abbiamo nulla contro gli spettacoli circensi ma non è questo il posto adatto per leoni, tigri, elefanti e giraffe. Sappiamo che i bambini vogliono andare al circo perché amano gli animali, questa è una cosa sicuramente bella ma sta a noi adulti spiegare ai più piccoli che cosa significa per questi animali vivere una vita lontano da quello che dovrebbe essere il loro ambiente naturale".