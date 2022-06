VIDEO | L'Amerigo Vespucci incanta Portofino

Nuova tappa in Liguria per l'Amerigo Vespucci, arrivata a Portofino lunedì 20 giugno 2022. La leggendaria nave scuola della Marina Militare, considerata 'la più bella del mondo', una definizione che deriva da un incontro, nel 1962, con la portaerei Uss Independence, che avrebbe lampeggiato con il segnalatore luminoso: "Chi siete?", ricevendo come risposta: "Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana". La nave statunitense avrebbe quindi segnalato: "Siete la più bella nave del mondo".

Dal 18 settembre 2021 il comandante dell'Amerigo Vespucci è il rapallese Massimiliano Siragusa, che ha raccolto il testimone da Gianfranco Bacchi.

"Siamo felici di ospitare il veliero più affasciante del mondo nel borgo più affascinante del mondo. La nave scuola Amerigo Vespucci è in qualche modo anche la rappresentazione della nostra bellissima Liguria, con le sue diversità che la rendono unica e inimitabile, con l'eleganza antica del legno ma con lo scafo interamente in acciaio. Una nave simbolo e orgoglio della Marina Militare che prima di ormeggiare a Portofino aveva già scelto la Liguria con la tappa a Imperia, il 5 giugno, in occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori, dove insieme avevano dato vita ad un evento ricco di fascino e di straordinaria bellezza". Così il presidente della Regione Liguria in occasione della visita a bordo del veliero Amerigo Vespucci a Portofino. Presente anche l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo.

"Questa leggendaria nave scuola della Marina Militare ogni anno si conferma sempre di più un simbolo della nostra terra - ha spiegato ancora il presidente della Regione -; era stata a Genova nel 2020 in occasione dell'inaugurazione del ponte San Giorgio, poi lo scorso anno al Porto antico di Genova, durante l'Ocean Race Europe e le regate di Portofino. Oggi è qui per celebrare la definitiva ripartenza dopo due anni segnati dalla pandemia, diventando sempre di più un simbolo della bellezza e della tenacia della nostra Regione".

Lunga più di 100 metri e larga quasi 16, la nave scuola Amerigo Vespucci ha una stazza che supera le 4.000 tonnellate e una velocità di oltre 10 nodi a motore che può arrivare a 14 nodi.

"La presenza In Liguria della nave scuola della Marina Militare Vespucci rientra nelle tante attività di celebrazione dei 150 anni dell'Istituto idrografico - ha spiegato il direttore dell'Istituto Idrografico della Marina Massimiliano Nannini -, un evento fortemente voluto dal sottoscritto e dalla Marina che, oltre a unire due eccellenze italiane e mondiali, ci consente commemorare al meglio l'importante ricorrenza".

"Siamo molto felici di poter ospitare nella nostra baia un vero orgoglio della Marina italiana, simbolo di bellezza e di eleganza marinaresca - ha spiegato il sindaco di Portofino Matteo Viacava -. L'Amerigo Vespucci, per storia, stile e prestigio, rappresenta un vanto a livello mondiale. La comunità portofinese è lieta di potersi godere l'approdo a pochi passi dal borgo, per una serata speciale alla vigilia della stagione estiva".