VIDEO | Allerta meteo, allagamento nel locale Amt

La notte di allerta meteo è trascorsa senza disagi particolarmente gravi, ma si segnala - nella serata di mercoledì - un allagamento in uno dei locali aziendali di Amt a Brignole.

Essendo il locale inutilizzabile, oggi, giovedì 21 settembre è stato predisposto un bus da utilizzare come saletta per gli autisti.

Ed è polemica: "Bucci parla di opere faraoniche per il trasporto pubblico - comunica Cub Trasporti - si siglano accordi sulla sicurezza con l'apparato sindacale e poi nella quotidianità ecco come siamo costretti a lavorare. Povera Amt, come l'hanno ridotta".

Ugl Fna aggiunge: "Improponibile far lavorare la gente così. Sono anni che ci fanno promesse di intervento, le soluzioni sono due, ci è stato detto che sarà sostituito, quindi o si velocizza l'operazione o si crea un tetto di copertura aggiuntivo alla struttura esistente in attesa del nuovo manufatto".