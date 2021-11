VIDEO | Sampierdarena, allagato l'incrocio tra via Degola, piazza Montano e via Reti

"É bastato un acquazzone persistente,​ ​ non degno neppure di un'allerta meteo,​ a far saltare​ nuovamente i tombini in via Paolo Reti, a neppure un mese dal precedente allagamento. Per la soluzione basterebbero milioni di euro": a puntare il dito sulla situazione a Sampierdarena in seguito al maltempo di oggi, sabato 13 novembre, è Fabrizio Maranini, presidente della seconda commissione del Municipio Centro Ovest.

Il consigliere con un video documenta la situazione, e aggiunge: "Possibile che per il dissesto idrogeologico di questa parte di citta non si trovino i finanziamenti? Un incrocio determinante per la viabilita per la Valpolcevera, per Sampierdarena e per l'intera citta. É ora di mettere a bilancio i fondi per la progettazione e quindi per l'opera idraulica.

Da troppo tempo attendiamo l'deguamento idraulico e igienico-sanitario del collettore misto dell’area urbana di Sampierdarena (rio Belvedere) secondo lotto. É ancora da finanziare l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo con un budget previsto di 5 milioni".