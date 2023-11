VIDEO | La candid camera dell'"albero vivente" in giro per Genova

È a Genova da tempo ma i suoi scherzi continuano a colpire suscitando le reazioni più esilaranti, e chi ne è vittima può andare a rivedere i video su Instagram, TikTok o YouTube.

Zamoni Nation - questo il nome del creator sui social - si apposta per le strade della città vestito da alberello in un vaso, e aspetta gli ignari passanti. Quando qualcuno gli cammina a fianco, si inchina o si muove: la candid camera non è delle più nuove, ma le reazioni sono sempre le stesse. Prima lo spavento, poi le risate. Gli ultimi casi nei giorni scorsi in via XX Settembre ma anche al Porto Antico, piazza delle Fontane Marose e così via.

Quello della pianta in vaso "vivente" non è l'unico scherzo di Zamoni Nation che spaventa (ma poi diverte) cittadini e turisti: c'è anche la scatola da cui esce una strega oppure una "suora demoniaca" con il volto da zombie che a volte si aggira liberamente per la città, oppure i sondaggi in piazza e altri scherzi che poi finiscono online per la gioia delle vittime che, a volte, dopo lo scherzo, si fanno anche un selfie con lui.