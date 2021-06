Albaro, bici "volanti" per sostenere la causa green Video

Un'iniziativa green promossa dal comune di Genova a sostegno della mobilità alternativa. Acrobazie in aria per gli atleti della scuola di Mtb Rad che hanno preso la rincorsa su un maxi-trampolino gonfiabile per volare in cielo con le loro bici. Dopo lo show presentazione bici e scotter elettrici per promuovere spostamenti in città in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati.