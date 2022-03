VIDEO | Camion, frese e rulli: i lavori sulla pista dell'Aeroporto di Genova

Lavori sulla pista del Cristoforo Colombo. La manutenzione dell'Aeroporto è partita a febbraio, inizialmente solo di notte.

Da sabato scorso l’aeroporto è invece chiuso per consentire la riasfaltatura della pista e altri interventi a margine, con il cantiere aperto h24. Sono coinvolti circa 100 mezzi e 200 persone. L’aeroporto riaprirà domenica alle 6 del mattino. Nel frattempo l’aerostazione resta aperta e accessibile al pubblico nella parte “landside” (in particolare per consentire l’attività dei numerosi autonoleggi presenti al Colombo).

Il servizio Volabus è sospeso e riprenderà domenica mattina, mentre resta attivo il servizio Air Link (stazione Sestri Ponente – Aeroporto). Questo importante intervento prolungherà la vita utile della pista e dei raccordi, prevenendone il deterioramento delle caratteristiche tecniche, e rientra nel piano di ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto. L'investimento complessivo per questo intervento ammonta a circa 4 milioni di euro.