VIDEO | L'accensione dell'albero di Natale in piazza De Ferrari

L'accensione dell'albero di Natale di piazza De Ferrari, inizialmente prevista per l'8 dicembre, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata, è stata anticipata a martedì sera alle ore 19. Ad accendere l'albero e le luci della piazza sono stati il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel frattempo sopo le luminarie in via Garibaldi e via San Lorenzo, sono state accese anche quelle di piazza Corvetto. Non solo il centro, ma anche quest'anno, ancora di più, l'incanto del Natale avvolgerà l'intero territorio cittadino con installazioni e luminarie ad addobbare le delegazioni genovesi (video realizzato da Annissa Defilippi).

