Serteco Volley School, parte la stagione con quattro nuovi acquisti

Quattro nuovi acquisti per la Serteco Volley School Genova che si è ritrovata nei giorni scorsi al Palafigoi per inizia a preparare il campionato di Serie B2 femminile

Lafemminile inizia la strada che la porterà a metà ottobre all’esordio nel campionato di Serie B2 femminile. La squadra si è ritrovata al Palafigoi per il primo allenamento con alcune facce nuove.

Il primo colpo di mercato è stata Martina Montedoro, palleggiatrice che sarà anche il capitano delle genovesi. Reduce dalla promozione in A2 con l’Olympia ha le idee chiare su cosa la aspetta: “Saremo un gruppo giovane e l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile divertendosi, sono felice di fare ancora parte della società”. Insieme a Martina ci sarà la sorella Aurora, opposto anche lei in arrivo dall’Olympia. “Sono felice che il Presidente e la società mi abbiano proposto questo nuovo progetto tutto giovane che non ho esitato un attimo a sposare. L’obiettivo è quello di crescere e diventare una squadra vincente” queste le sue parole all’inizio della nuova avventura.

Il terzo tassello è Anna Parodi, anche lei in arrivo dall’Olympia dopo la doppia promozione finita con la mancata iscrizione alla A2 femminile. “Non vedo l'ora di iniziare con il nuovo gruppo e sono felice anche che siano rimaste alcune mie compagne dell'anno scorso”.

La colonia delle ex Olimpya si è arricchita nelle ultime ore con l’ultmo acquisto comunicato dalla Serteco Volley School. Il quarto tassello del team genovese è il libero Alessia Zanino che torna vestirsi d’arancione a due anni di distanza dall’ultima volta. La giocatrice non nasconde la sua felicità per il ritorno: “Di sicuro siamo una squadra giovane molto competente e competitiva. Sono molto carica per questa nuova stagione”. Alessia arriva in Serteco con un sogno: “L’obiettivo di squadra sarà ovviamente la crescita del gruppo essendo appunto molto giovane e, perchè no, tentare la promozione non sarebbe male”.