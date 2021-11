Serie B, Il Cus Genova cambia allenatore

L'avvio negativo in campionato del Cus Genova (ancora nessun punto all'attivo) è costato la panchina a Fernando Mancini. Sicuramente una separazione non semplice dato che da quattro anni l'oramai ex tecnico era alla guida dei Galletti. A sostituirlo sarà Guido Costigliolo.

La società, tramite una nota su Facebook, lo ringrazia così:

"Il CUS Genova Volley informa che, di comune accordo con il tecnico, la dirigenza ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Fernando Mancini come allenatore della serie B maschile.

Tutto il CUS Genova Volley ringrazia Fernando (Nando) per il lavoro svolto in questi 4 anni a fianco della nostra serie B dimostrando sempre serietà, professionalità e attaccamento ai colori biancorossi, con cui ha potuto scrivere importanti pagine della sezione pallavolo.

Il CUS Genova Volley informa che la squadra è stata affidata a Guido Costigliolo che sarà pertanto il nuovo tecnico della formazione militante in serie B.

In bocca al lupo a Guido e grazie ancora una volta a Nando per tutto".