Serie B, rotonda affermazione del Cus Genova sull'Admo Lavagna

E' un Cus Genova già in palla quello che si appresta a presentarsi ai nastri di partenza del campionato di serie B. Un gustoso antipasto si è avuto ieri sera a Lavagna nell'allenamento congiunto contro la formazione locale dell'ADMO, che militerà nel medesimo girone dei Galletti: questi ultimi hanno avuto la meglio per tre set ad uno.

E' stata una serata, per la squadra allenata dai coach Fernando Mancini, Paolo Pampuro e Cristiano Viale, ricca di spunti positivi, da cui ripartire per il prossimo lavoro in palestra. Tutta la rosa è stata impiegata per l'occasione e ha risposto nel miglior modo possibile. Decisamente un ottimo viatico per l'inizio delle gare ufficiali fissato per il prossimo 16 ottobre.