Volley B maschile, Andrea Rani resta il libero della Colombo Genova

La Colombo Genova non cambia e conferma nel ruolo di libero Andrea Rani (2005) che sarà affiancato dunque da Jacopo Rampa. Per lui sarà la seconda stagione consecutiva in questa squadra.

Malgrado la sua giovanissima età Andrea vanta già una carriera importante, avendo conquistato lo scorso anno il secondo posto nel campionato Under 17 in Puglia oltre ad essersi ritagliato un posto in pianta stabile nella squadra allenata da Lorenzo Bottaro.

Queste le sue parole piene di soddisfazione rilasciata alla pagina Facebook della società: "Sono felice di essere stato confermato in serie B. È un onore per me, e darò il massimo per la squadra e la società".

Fiducia infine per la stagione oramai alle porte: "Si sta formando un gruppo interessante, abbiamo voglia di lavorare insieme e di far bene".