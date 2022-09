Volley B maschile, il Cus Genova ritrova Matteo Piombo

Il Cus Genova si appresta ad accogliere di nuovo, in vista del prossimo campionato di B, un giocatore che tutto l'ambiente conosce bene. Si tratta del centrale Matteo Piombo, che dopo un periodo trascorso fuori città sarà subito a disposizione dei suoi compagni per offrire il suo importante contributo.

Matteo, cresciuto nel settore giovanile dei Galletti e che concilierà le attività di fisioterapista e del campo, commenta così al profilo Facebook questo evento: "Ho sempre cercato di raggiungere la prima squadra cosa riuscita anni fa in Serie C, ma poi mi sono trasferito a Milano".

Il giocatore ha aggiunto di "non poter rifiutare la chiamata inaspettata della squadra, Quest'anno spero sarà un anno di crescita per me, essendo la prima esperienza in Serie B e cercherò con tutti i miei mezzi di aiutare la squadra dando il mio contributo".

Infine, dopo aver tratto buone impressioni su un gruppo formato da un mix di giovani ed esperti, Piombo conclude: "Sono molto felice di questa opportunità e sono carico per la stagione appena iniziata!!".