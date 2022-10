Volley B maschile, la prima traferta sorride alla Colombo

Ci sono partite che possono indirizzare una stagione e quella di La Spezia ha buone probabilità di terminare in testa ad un'ipotetica lista. Questa volta il punteggio ha sorriso alla Colombo Genova, che si è imposta per il 3-1 (25-17, 23-25, 19-25, 25-27) sul campo della Npsg Trading grazie soprattutto ad una difesa molto efficace e ben preparata in settimana dai coach Bottaro e Mancini. I bianconeri dunque possono incamerare i primi tre punti di questo campionato, ancor più significativi per il fatto che metà dei giocatori in campo erano under 19.

LA PARTITA - Questo il sestetto iniziale: Zoratti in regia, Toma' opposto, Conoci e Coser schiacciatori, Cai e Menichini centrali, Rampa e Rani liberi.

La Colombo non riesce ad approcciare bene al match, che inizia in salita: il turno al servizio di Mandoloni fa subito danni seri (5-0). Sussulto di orgoglio genovese (8-10) ma la svolta non c'è: il break di Bonati, Cormio, Moretti e Lanzoni decide il primo set in favore degli spezzini (25-17).

I bianconeri tentano la pronta reazione: determinante si rivela l'ingresso in campo di Coppolecchia per Conoci, oltre all'opera di gente del calibro di Coser, Cai e Zoratti. Nel finale, grazie al muro - difesa, l'allungo decisivo con Coser e Tomà (23-25).

Il pareggio è cosa fatta, ma la squadra di Bottaro non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Caibe e Menichini martellano in modo pressochè continuo ed il servizio di Cai chiude la terza frazione sul 19-25.

Veemente la reazione della NPSG, che assume subito l'iniziativa e si porta sul 14-7 con Lanzoni e Bonati. Le mosse di Bottaro, che vedono gli ingressi di Conoci e Lottaro, si rivelano ancora una volta vincenti: Genova rientra in gara con Coppolecchia e Coser (18-18). Il tie break sembra inevitabile: i padroni di casa hanno due palle set (24-22) ma gli ospiti riescono nell'impresa di annullarle con un muro (24-24). I vantaggi vengono risolti da un muro di Cai. Termina 25-27 e gioia incontenibile bianconera.