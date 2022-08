Volley B maschile, la Colombo Genova annuncia il secondo colpo: da Trento ecco Martin Coser

La Colombo Genova continua a mettere su un roster di grande livello e annuncia un nuovo colpo di mercato, il secondo dopo la banda Conoci: dalla Trentino Volley sbarcherà in Liguria, con la formula del prestito, Martin Coser (2004), che potrà essere impiegato nel duplice ruolo di libero e schiacciatore.

Coser, oltre che nella prima squadra, che disputerà il campionato di serie B girone A, sarà impiegato, qualora ce ne fosse bisogno, anche nella formazione Under 19.

Queste le parole del giocatore rilasciate alla pagina Facebook del club: "Ringrazio la Colombo Genova per avermi dato l'opportunità di far parte di questo nuovo progetto e percorso di crescita. Non vedo l'ora di entrare in palestra con i miei compagni per trovare sintonia e prepararci al meglio per la nuova stagione".

Tra le sue doti spiccano quelle in fase difensiva, che ha già avuto modo di mostrare nel corso dell'estate nel beach volley (la vetrina era quella del Memorial Cornacchia U19 al termine del quale è stato premiato come miglior libero): "Gioco a pallavolo perché mi fa star bene, voglio migliorare ancora e far bene quest'anno a Genova".