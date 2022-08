Volley B maschile, colpo importante per la Colombo: dalla Campania ecco Francesco Conoci

La Colombo è fermamente intenzionata a far sul serio e mette a segno un importante colpo di mercato. Vestirà la maglia bianconera Francesco Conoci (2003), che lo scorso anno giocava in Campania in serie A3, precisamente con il Massa Lubrense. Tarantino di nascita e professione schiacciatore, che annovera nel suo bagaglio spiccate doti in fase offensiva, Francesco ha scelto di scendere di categoria per tornare protagonista nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda la sua ancor breve carriera l'esperienza dello scorso anno a Massa Lubrense è stata preceduta da quella vicino casa di Galatina, sempre in A3. Qui fece parte anche del progetto Azzurra Alessano che vinse nel 2017 la Boy League e perse la finale scudetto under 14 maschile proprio contro la Colombo a Rossano Calabro.

Queste le parole del giocatore ai canali social del club: "Sono molto contento di poter far parte di questa società soprattutto perché la Colombo Genova ha sempre avuto un occhio di riguardo per noi giovani. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo campionato e di conoscere i nuovi compagni, l’allenatore e lo staff. Ho tanta voglia di far bene".

Sarà una stagione carica di aspettative anche personali: "Questa società da anni sta facendo bene a livello giovanile ed ormai è conosciuta da tutti. Sono convinto di poter migliorare ancora tecnicamente qui per tornare in serie A più forte di prima".