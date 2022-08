Volley B maschile, la Colombo si tiene stretta Federico Tomà

La Colombo Volley Genova pone un tassello importante per il suo futuro. Alle conferme dei vari Zoratti, Cai e Rampa si aggiunge quella del classe 2001 Federico Tomà, professione schiacciatore, che resterà nel team allenato da Lorenzo Bottaro anche nella prossima stagione malgrado sia arrivato in prestito dall'Admo Lavagna.

Questa la felicità del giocatore espressa al profilo Facebook della società:

"Sono molto contento di iniziare una nuova stagione con la Colombo - commenta Toma' - Spero, insieme ai miei compagni, di poter raggiungere i nostri obiettivi e soprattutto di crescere molto come gruppo, creando tra di noi la giusta intesa sia in campo che fuori. So che la società ha investito molto per farci giocare in serie B e vogliamo far bene".