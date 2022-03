Genova vuole chiudere e ci riesce con un muro difesa piuttosto efficace (Alloisio e Archetti protagonisti) ed un attacco sempre incisivo (Louza e Bellini in grande spolvero). Termina 16-25 e i biancorossi proseguono il cammino verso una tranquilla salvezza.

Nel secondo set si assiste al ritorno di Novi, con i cussini che sbagliano qualche cosa di troppo in attacco al servizio ed in attacco. Finisce 25-21 ed è 1-1 nel conto dei parziali giocati.

I genovesi partono bene con Louza e Bellini e Alloisio che concretizzano al meglio le occasioni in attacco. I piemontesi reagiscono e riescono a tenere botta fino alle ultime battute del primo set, ma gli ospiti nei momenti decisivi mostrano la loro superiorità chiudendo sul 20-25.

Per i galletti ora si profila un test interessante: sabato prossimo c'è il derby contro Admo Volley, formazione che annovera diversi ex dalle molteplici motivazioni.

Il Cus Genova conferma di aver ingranato la marcia giusta. Sbancando Novi Ligure in quattro set (20-25, 25-21, 23-25, 16-25) i ragazzi guidati da Guido Costigliolo hanno conquistato 19 punti negli ultimi incontri disputati, che sono significativi per il raggiungimento dell'obbiettivo primario: il terzultimo posto, primo della zona retrocessione ed occupato da Arti e Mestieri, è distante ben 10 punti e questo fa sì che si possa affrontare il prosieguo del campionato con relativa serenità.

Squadra in casa

Squadra in casa Novi

Volley serie B, per il Cus Genova vittoria importante in chiave salvezza: Novi Ligure giù in quattro set