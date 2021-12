Il Cus Genova esce senza punti da Ciriè

Dopo il successo ottenuto nove giorni fa il Cus Genova Volley non riesce a ripetersi. La formazione allenata da Guido Costigliolo è uscita senza punti dalla trasferta di Ciriè al cospetto di un Pallavolo Valli di Lanzo che si conferma in buona forma. Il risultato finale di 3-1 (25-20, 25-12, 22-25, 25-22) testimonia che ci sarà ancora da lavorare intensamente afffinchè i Galletti possano finalmente esprimersi al massimo delle proprie possibilità. Il calendario non sta dalla loro parte in quanto sabato prossimio al PalaCus arrriverà Novi Ligure, quarta forza del campionato. Sarà indispensabile ripartire dagli spunti positivi, che pure ci sono stati.

LA PARTITA - I piemontesi partono bene e, grazie alle iniziative di giocatori dal buon livello tecnico, non ha grosse difficoltà ad aggiudicarsi i primi due set (il secondo in particolare termina con un altisonante 25-12).

I biancorossi, che hanno iniziato il confronto piuttosto contratti, hanno una buona reazione e nel finale del terzo parziale riescono a rimontare gli uomini di Enrico Salvi e a riportarsi in partita (22-25).

Il punto conquistato riporta i genovesi a lottare alla pari con l'avversario, che finirà anche sotto di tre punti salvo poi ritrovare la parità (15-15) ed operare il nuovo sorpasso (23-22). Genova accusa il colpo e, a causa di un errore in attacco, deve cedere il passo definitivo ai piemontesi, che con il 25-22 finale chiuderanno così la partita.