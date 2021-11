Serie B, al Cus Genova funziona in parte il cambio di allenatore: La Spezia passa al tie break

Squadra in casa

Squadra in casa Cus Genova

Ha funzionato solo in parte il tentativo di scossa dato dalla società con il cambio di allenatore avvenuto all'inizio della scorsa settimana (da Fernando Mancini a Guido Costigliolo). La Cus Genova ha perso ancora, questa volta al tie break (22-25, 25-23, 20-25, 25-14, 12-15), contro il NPSG Trading Spezia, guadagnando dunque il suo primo punto di questo campionato.

E' stata una partita dai molteplici risvolti, con rammarico da parte biancorossa per quello che poteva essere e non è stato. Il primo set, piuttosto equilibrato, viene vinto dagli spezzini, mentre la formazione genovese perviene immediatamente al pari. Gli ospiti si riportano avanti nel terzo gioco, mentre i biancorossi reagiscono in maniera veemente, conquistando l'appendice del tie break, conquistato da La Spezia di tre punti con alcuni errori pesanti da parte dei galletti e un maggior cinismo dell'avversario nei momenti decisivi.

Non mancano i rimpianti, ma bisognerà subito ricaricare le pile: sabato c'è il derby contro la Colombo di coach Bottaro nel quale sarà obbligatorio o quasi centrare finalmente il risultato pieno.