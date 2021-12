Ultima fatica dell'anno per il Cus Volley: sfida degli ex contro l’Admo Lavagna

Il Cus Volley sarà impegnato domenica 19 dicembre alle 17.30 nell’ultimo turno del campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Guido Costigliolo se la vedranno contro l’Admo Volley al Parco Tigullio. Partita dai tanti risvolti, vuoi per la sana rivalità sportiva tra le due squadre, vuoi per i tanti ex presenti, a partire da Gerry Grotto e da Andrea Ricceri, Michele Colombini e Alessandro Assalino, protagonisti negli scorsi anni dell’avventura biancorossa in Serie B.

La squadra di Lavagna, dopo un buon avvio di campionato, ha incontrato qualche difficoltà, arrivando al match dopo la sconfitta al tie-break subita in casa della Colombo. Il Cus è reduce invece dalla sofferta vittoria di sabato contro la Pallavolo Novi, la quale ha ridato un po’ di fiducia alla squadra. In palio punti pesanti per la classifica di entrambe le formazioni impegnate nella lotta per mantenere la categoria. Qui risultati e classifica.