Cus Genova, conto alla rovescia per l'esordio in campionato

I ragazzi del Cus Volley Genova sono pronti per iniziare. Per loro sono le ultime ore di rifinitura prima dell'esordio nel campionato di serie B nazionale, che prenderà dunque avvio nel prossimo fine settimana. Il calendario, in questa prima giornata, mette di fronte ai biancorossi la trasferta di San Mauro Torinese con avversario il Sant'Anna Tomacar (si gioca domani sera alle ore 21). Per il primo impegno casalingo bisognerà attendere invece il 23 ottobre per il match con Fenera Chieri.

Le impressioni della vigilia sono affidate a Chiara Zuccarini, anche quest'anno dirigente del club sempre al fianco della squadra: "Come per ogni esordio, siamo tutti molto emozionati e impazienti, anche quest'anno dirigente al fianco del team - le aspettative sono alte e speriamo di fare un buon campionato. Finora il gruppo ha lavorato con dedizione". Da non steccare naturalmente l'appuntamento di sette giorni dopo: "Ci teniamo moltissimo all'appuntamento col nostro pubblico - conclude Chiara - speriamo di consolidarci sempre di più come movimento e riferimento della pallavolo genovese e ligure".

Il calendario completo delle partite è consultabile al seguente link: https://www.federvolley.it/serie-b-maschile-calendario.