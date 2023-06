Volley B maschile, Guido Costigliolo non è più il coach del Cus Genova

Non è stata un'annata molto fortunata per il Cus Genova, che al termine di un campionato forse più difficile di quanto si potesse pensare, non è riuscito a conservare la serie B. In vista del prossimo campionato, che dovrà necessariamente vedere i biancorossi lottare per riconquistare la categoria, la società ha optato per cambiare la guida tecnica: Guido Costigliolo non sarà più l'allenatore.

Arrivato nell'autunno 2021 per sostituire Fernando Mancini, Costigliolo era riuscito lo scorso anno a salvare la squadra mentre nella stagione appena conclusa non è riuscito a ripetersi. Per la prossima serie C dunque ci sarà un nuovo corso.

Il lungo saluto su Facebook

"Il tecnico, molto amato e apprezzato, non farà parte dei ranghi societari nella prossima stagione 2023/2024.

Nonostante il finale di stagione che ha visto i biancorossi retrocedere in Serie C, non si può che ringraziare Guido per l'apporto professionale e umano in questi anni insieme.

Guido arriva nella stagione 2011/12 in serie C alla guida tecnica dei Biancorossi, conquistando una salvezza insperata. L'anno successivo riesce a plasmare una corazzata di giovani di belle speranze (Di Maio, Bottaro, Zavoianni, Compagno, Alloisio) e navigati pallavolisti liguri (Barabino, Nistri, Vignali, Viale e Cazzanti) che insieme conquistano la serie B2 con 3 giornate di anticipo e più di 60 punti guadagnati sul campo.

Guido non lascia il Cus neanche la stagione seguente, affrontando un difficilissimo campionato di B2 nel girone emiliano senza alcuni degli artefici della promozione. Nonostante i Cussers segnino a tabellino 0 punti in classifica, l'annata è tuttora ricordata positivamente da molti di quegli atleti grazie all'impegno e la dedizione negli allenamenti di Mister Costigliolo, sino all'ultima giornata di campionato.

Guido lascia quindi il CUS per poi ritornare, voluto dai suoi ex giocatori Loconte e Barberis a supervisionare il settore giovanile maschile nella stagione 2021-2022

Il richiamo del parquet però è troppo forte e complice un avvio di campionato un po'complicato (0 punti in 5 partite), Guido accetta di prendere la guida della prima squadra portando il CUS alla salvezza in Serie B con due giornate di anticipo.

L'ultima stagione è purtroppo nei ricordi di tutti: nonostante le 11 partite vinte e i 31 punti portati a casa, i biancorossi si inceppano nella roulette russa del Playout di fine stagione e retrocedono purtroppo in serie C.

In tutti questi anni un'unica certezza: Guido era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il PalaCus.

Che sarà sempre casa sua... Grazie Guido!"