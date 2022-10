Volley B maschile, la Colombo attende la prima trasferta. Conoci: "Abbiamo ampi margini di crescita"

I suoi 17 punti sono stati sufficienti a racimolare soltanto un punto contro Alba, ma la Colombo Genova c'è ed è pronta a fare la sua onesta figura in questo campionato. Un banco di prova importante potrebbe essere rappresentato dalla prima trasferta della stagione, in programma sabato a La Spezia contro la Npsg.

A tracciare un bilancio di questa prima partita è Francesco Conoci, una delle new entry della squadra: "È stata una buona partita, era la prima e la squadra è cambiata parecchio dallo scorso anno, un buon punto - commenta il giocatore a Facebook - Siamo un bel gruppo, abbiamo voglia di far bene, possiamo crescere e far meglio, ora pensiamo gia alla prossima partita".

Determinante l'apporto dei subentrati: "Tutti sappiamo che possiamo entrare e far bene, ci aiutiamo e sabato lo abbiamo dimostrato, non mollando mai. Peccato per l'inizio del tie break, potevamo anche farcela".

Chiusura sull'impegno di sabato: "Posso migliorare molto, soprattutto al servizio dove non è stata la mia giornata. Ho visto però anche buoni spunti in attacco, da parte di tutti e in alcuni momenti abbiamo espresso un bel gioco. Sabato sarà una gara molto difficile, ma ce la giocheremo, siamo giovani e non abbiamo nulla da perdere".