Colombo Volley Genova, successo in quattro set in amichevole contro il Cus Genova

La Colombo Volley Genova chiude la sequenza delle amichevoli battendo per tre set ad uno i cugini della Cus Genova, anch'essi inseriti nel girone A del campionato di serie B. La squadra allenata da Lorenzo Bottaro e Matteo Zanoni, che esordirà a Chieri domenica 17 ottobre, ha mostrato nel match del PalaDiamante confortanti progressi sul piano del gioco, malgrado alcune assenze importanti come quelle di Scurzoni e Filippi, e con Coppolecchia ancora a mezzo servizio. Pertanto i due tecnici hanno dovuto attingere da alcuni ragazzi della formazione della serie C - under 17 guidata da Tommy Ferrari che si sono ben comportati in un contesto di livello sicuramente superiore.

Da menzionare in particolar modo la prestazione di Alessandro Salvador, classe 2006 al suo esordio assoluto con questa squadra, il quale ha mostrato ottima personalità malgrado la giovanissima età.

Ma in generale tutto il collettivo si è mosso bene, malgrado i due tecnici abbiamo dovuto lavorare a fondo per trovare soluzioni di gioco alternative vista la situazione di emergenza, nonostante la quale la Colombo è riuscita ad esprimere una pallavolo migliore rispetto ai precedenti test con Admo Lavagna e Novi Pallavolo.