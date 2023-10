B1. La Rimont Genova incanta a Sassuolo e si porta a casa 3 punti pesantissimi

Girone C

Squadra in casa BSC Materials Sassuolo

Trasferta vittoriosa in Emilia per la Rimont Progetti Genova. La formazione ligure vince per 3-1 contro la BSC Materials Sassuolo nella seconda giornata del girone D della B1 di volley femminile, mostrando tutti i progressi fatti nel corso della settimana. Ottimi fondamentali, lucidità e concentrazione hanno fatto sì che il punteggio finale fosse più che positivo. Nel primo set Genova ha condotto fin dall’inizio. Le padrone di casa sono rimaste attaccate alla Rimont a lungo, senza riuscire però a recuperare lo svantaggio maturato nella prima parte della frazione di gioco.

All’inizio del secondo parziale la squadra ospite ha sofferto un po’ il servizio delle avversarie, gli attacchi sono stati meno incisivi: sul finire del set è stata ritrovata maggiore concentrazione, però il pareggio è maturato in maniera abbastanza evidente. I due parziali successivi hanno visto le ragazze di coach Zanoni concedere molto poco alla BSC Materials, in particolare nell’ultima frazione di gioco i nervi saldi, gli attacchi, il servizio e il muro (6 quelli messi a segno da Chiara Poggi) sono state le arme vincenti di Genova e che hanno assicurato il bottino pieno su un taraflex non semplice.

Così l’allenatore della Rimont Progetti a fine gara: “È stata una buona prestazione di tutte le ragazze che hanno messo a frutto il lavoro svolto finora. Siamo stati bravi a sfruttare alcuni punti di forza come servizio e difesa. Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare con intensità in settimana per essere pronti al sabato. Ringrazio la società che ci supporta nel migliore dei modi e lo staff che lavora nell’ombra. Questo porta i risultati, ora testa alla prossima gara contro la VAP Piacenza, squadra giovane e insidiosa”. Il tabellino del match:

BSC MATERIALS SASSUOLO-RIMONT PROGETTI GENOVA 1-3 (21-25, 25-18, 21-25, 11-25)

SASSUOLO: Bateman, Scianti, Bisio, Anello, Borlengo, Magnani, Reggiani T, Fornari, Bedetti, Montagnani, Reggiani M. All. Minghelli

GENOVA: Trevisiol, Piccardi, Fabbrini, Stagnaro, Pirro, Blaseotto, Rissetto, Allegri, Tadei, Vieri, Poggi, Fossa, Bulla. All. Zanoni