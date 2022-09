Volley B maschile, il Cus Genova conferma il palleggiatore Francesco Alessandrini

Prosegue sulla strada della continuità l'attività del Cus Genova Volley, iscritto al girone A del campionato di serie B e che da qualche giorno è tornato al lavoro.

Continuerà a vestire la maglia dei Galletti Federico Alessandrini (1998), che per il secondo anno consecutivo cercherà di dare loro un valido contributo in vista di un torneo che si preannuncia assai difficile. Il palleggiatore, formatosi pallavolisticamente in quel di Lavagna, giocherà ancora con suo fratello Paolo.

Questo il breve annuncio sul profilo Facebook:

"Palleggiatore, classe 1998, Federico Alessandrini, cresciuto pallavolisticamente a Lavagna, sarà protagonista anche nella stagione 2022/2023 in maglia Cus, insieme al fratello Paolo.

