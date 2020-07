VIDEO | Gol e sintesi partita Sassuolo-Genoa 5-0, doppietta di Caputo e gol di Traore, Berardi e Raspadori

Peggio di così proprio non poteva andare. Il Genoa perde la partita che poteva valere la stagione, perde malissimo, 5-0 a Reggio Emilia contro un Sassuolo già salvo da tempo, ma senza voglia di far regali. Contemporaneamente a Udine il Lecce vince 2-1 e si porta a -1 in classifica. Ora si deciderà tutto all'ultima giornata, Genoa-Verona e Lecce-Parma. Tutta colpa di un Grifone imbarazzante al Mapei Stadium.

Cinque reti subite senza batter ciglio, apre le danze Traore al 26', raddoppia Berardi al 40' in un dominio assoluto del Sassuolo. Nel mezzo c'è un Nicola espulso per proteste. Nella ripresa triplo cambio rossoblù per raddrizzare il raddrizzabile, ma ben presto arriva il 3-0 di Caputo nella difesa immobile genoano. Ancora peggio il quarto gol, con Raspadori che si fa tutto il campo e fulmina Perin. Gol simile il quinto, lo realizza Caputo al 77'. Non serve aggiungere molto altro. Prestazione indecorosa del Genoa che ora si giocherà tutto contro il Verona: vincere per restare in Serie A, in caso di non vittoria sarà Lecce-Parma a decidere chi tra rossoblù e salentini guadagnerà la salvezza. I tifosi non meritavano un altro finale del genere.

TABELLINO E VOTI

SASSUOLO-GENOA 5-0

Reti: 26' Traore, 40' Berardi, 66' e 77' Caputo, 74' Raspadori

Sassuolo: Consigli 6.5; Toljan 6.5, Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6.5 (79' Kiriakopoulos sv); Bourabia 6, Locatelli 7 (73' Obiang 6); Berardi 8 (79' Manzari sv), Djuricic 6.5 (73' Raspadori 7), Traore 7 (65' Haraslin 6.5); Caputo 7.5. All. De Zerbi 8.

Genoa: Perin 5; Goldaniga 4, Romero 3.5, Masiello 3; Cassata 5 (46' Ankersen 5), Jagiello 5.5 (61' Behrami 5), Schone 5 (72' Iago Falque 5.5), Lerager 4.5, Biraschi 5 (46' Criscito 5.5); Pandev 6 (72' Favilli 6), Pinamonti 4.5. All. Nicola 4.

Arbitro: Maresca.

Note: espulso Nicola al 39' per proteste; ammoniti Romero e Obiang.