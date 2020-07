VIDEO | Gol e sintesi partita Genoa-Inter 0-3, doppietta di Lukaku e gol di Sanchez

Niente effetto derby. Il Genoa non replica la prestazione offerta contro la Sampdoria e crolla in casa 3-0 contro l'Inter. Resta a quattro il vantaggio sul Lecce, ma con i salentini impegnati domenica a Bologna il rischio -1 o -3 rimane.

Nicola sorprende tutti e lancia dal primo minuto il giovane Rovella al posto di Schone. In attacco né Pandev né Iago Falque, giocano Pinamonti e Favilli. A destra rispolverato Ankersen. Difesa rossoblù in netta difficoltà contro gli avanti nerazzurri, anche se la prima occasione è proprio del Grifone con il gran colpo di testa di Pinamonti su cross di Criscito, pallone fuori di poco. Eriksen, Brozovic, l'Inter inizia a collezionare occasioni. Risponde il Genoa con Ankersen, ma ci vuole un super Zapata per contrastare Lautaro a botta sicura. Il gol è nell'aria e arriva al 34', cross di Biraghi testa di Lukaku e Perin è battuto. Genoa che protesta per una spinta del belga su Zapata. Il contatto c'è tutto, ma l'arbitro non lo giudica falloso. Prima dell'intervallo l'occasione più ghiotta, con la punizione dal limite di Jagiello che scheggia il palo.

Nella ripresa poche occasioni in avvio, Nicola inserisce Schone per Behrami e Criscito ha la prima palla gol, ma la sfera termina a lato. Triplo cambio per l'Inter, Nicola inserisce anche Pandev. Ankersen evita il raddoppio di Borja Valero salvando sulla linea, il Genoa preme, ma non riesce a rendersi pericoloso e così all'83' l'Inter la chiude con Moses che salta troppo facilmente Criscito, palla in mezzo per Sanchez tutto solo: 2-0. Nel finale c'è tempo anche per un 3-0 troppo severo, con Lukaku che ben servito da Brozovic in contropiede irride Romero e scarica alle spalle di Perin. Ci sarà da sudare, domenica il Bologna avrà molti tifosi in più.

TABELLINO E VOTI

GENOA-INTER 0-3

Reti: 34' e 93' Lukaku, 83' Sanchez

Genoa: Perin 6; Romero 4.5, Zapata 5, Goldaniga 5.5; Criscito 5, Behrami 5.5 (59' Schone 6), Rovella 6 (76' Destro 6), Jagiello 5.5, Ankersen 6 (76' Ghiglione 6); Pinamonti 5.5, Favilli 5 (70' Pandev 6). All. Nicola 5.

Inter: Handanovic 6; Skriniar 6.5 (64' D'Ambrosio 6), Ranocchia 6, Godin 6; Biraghi 6.5 (84' Young sv), Gagliardini 5.5, Brozovic 6.5, Moses 6.5 (84' Candreva sv); Eriksen 5 (64' Borja Valero 6); Lukaku 7.5, Martinez 5.5 (64' Sanchez 7). All. Conte 6.5.

Arbitro: Massa.

Note: ammoniti Criscito, Gagliardini, Romero, Ranocchia e Handanovic.