VIDEO | Gol e sintesi partita Brescia-Sampdoria 1-1, gol di Leris e Torregrossa

Termina con un pareggio il campionato della Sampdoria, 1-1 con un po' di rammarico a Brescia, soprattutto per il rigore fallito da Quagliarella che avrebbe permesso al bomber blucerchiato di raggiungere Vialli nella classifica dei marcatori con la maglia della Samp. La sblocca Leris nel primo tempo, pareggio di Torregrossa su rigore nella ripresa. 1-1 e Samp che chiude questa difficile e interminabile serie A a quota 42 punti. Ora riposo con la nuova stagione già da pianificare.

Ranieri dà fiducia a Falcone e Maroni, in attacco Quagliarella cerca il gol per raggiungere Vialli. Primo tempo divertente, subito problemi per Ranieri che perde Tonelli per infortunio, ma al 27' chance per la Samp con il salvataggio di braccio di Gastaldello, che proprio oggi abbandona il calcio. Con l'ausilio del Var Fabbri concede il rigore. Quagliarella spiazza Andrenacci, ma allarga troppo il compasso. Rigore fuori. Si resta sullo 0-0. La Samp rischia, Zmhral colpisce il palo, ma il vantaggio è proprio degli undici di Ranieri. Conclusione da fuori di Leris, deviazione decisiva di Gastaldello, palla in rete e primo gol in blucerchiato per l'ex Chievo.

Nella ripresa parte meglio il Brescia e al 49' la difesa si perde Ayè, Falcone lo stende. Rigore. Dal dischetto Torregrossa non sbaglia: 1-1. Girandola di cambi, Ranieri cambia tutto il centrocampo, un'occasione per parte, Colley sfiora il raddoppio da due passi, nel Brescia secondo palo colpito da Zhmral. Poche occasioni nel finale, c'è spazio per il doppio giallo ad Askilden che fa terminare il match alla Samp in dieci uomini. Ci sarebbe anche il tempo per il tanto atteso gol di Quagliarella, ma l'arbitro lo annulla per fuorigioco al 94'. Termina così, 1-1. La Samp può già iniziare a pensare al prossimo anno.

TABELLINO E VOTI

BRESCIA-SAMPDORIA 1-1

Reti: 41' Leris, 49' Torregrossa (rig.)

BRESCIA: Andrenacci 6; Sabelli 6.5, Mangraviti 5.5, Gastaldello 5 (59' Semprini 6), Mateju 6; Zmhral 6.5, Tonali 6, Dessena 6, Spalek 5.5 (58' Ndoj 6); Torregrossa 6.5, Aye 6.5 (68' Donnarumma sv; 78' Viviani sv). All. Lopez 6.

SAMPDORIA: Falcone 5; Depaoli 5.5, Yoshida 6, Tonelli 6 (19' Colley 6), Augello 6.5; Leris 6.5 (68' Linetty 6), Bertolacci 6 (72' Askildsen 5), Vieira 6 (73' Thorsby 6), Maroni 5 (68' Jankto 6); Gabbiadini 5, Quagliarella 5. All. Ranieri 5.5.

Arbitro: Fabbri.

Note: espulso Askildsen al 91' per doppia ammonizione; al 27' Quagliarella sbaglia un calcio di rigore; ammoniti Gastaldello, Vieira e Falcone.